Mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten? Das hatte Harald Krassnitzer nicht nötig. Sein wichtigstes Ziel ging er bereits im Herbst an - und zwar überaus erfolgreich.

Seit Herbst rauche ich endlich nicht mehr. Ich hoffe, dass ich durchhalte. Momentan gibt es kein Bedürfnis danach, und das ist gut so.

Apropos Anti Aging: Trotz Diät und Rauch-Verzicht gehen die Jahre auch an einem Harald Krassnitzer nicht spurlos vorbei. Er spüre, wie er mit zunehmenden Alter träger werde.



"Wenn ich früher spontan ins Theater gegangen bin, überlege ich heute dreimal, ob ich an diesem Abend wirklich gehen will", gesteht der Schauspieler dem Magazin "SZ Fernsehen".