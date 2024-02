Alfons Schuhbeck hat mehr als zwei Millionen Euro an Steuern hinterzogen und wurde deshalb im Oktober 2022 zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Diese Haft trat der 74-Jährige im August des vergangenen Jahres an.

Jetzt, ein knappes halbes Jahr später, soll es bereits deutliche Hafterleichterungen für den einstigen Star-Koch geben. So soll Schuhbeck inzwischen von der JVA Landsberg am Lech in eine Außenstelle nach Rothenfeld in Andechs verlegt worden sein.



Nach Angaben der "Bild"-Zeitung sei er dort ein sogenannter Freigänger. Das bedeutet, dass er das Gefängnis zeitweise verlassen darf. Dem Bericht zufolge sind die Gründe: Gute Führung und Schuhbecks freiwillige Arbeit in der Bücherei der JVA Landsberg.