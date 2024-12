Er wirft dem Anwalt zudem einen Erpressungsversuch vor. Buzbee habe nach Angaben von NBC darauf gesetzt, dass er, Jay-Z, den Fall mit einer Geldzahlung in Form eines Vergleichs aus der Welt schaffen würde. Stattdessen wolle er den Anwalt nun selbst verklagen und als Betrüger entlarven, teilte der Rapper mit. Buzbee hatte im Oktober bekannt gegeben, 120 Personen zu vertreten, die Vorwürfe gegen Sean Combs erhoben hatten. Seitdem hat die Kanzlei mehrere Zivilklagen von Männern und Frauen wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe eingereicht.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Eric Gay

Eine der anonymen Klägerinnen behauptet laut CNN, im Jahr 2000 als 13-Jährige auf einer privaten Party nach den MTV Video Music Awards von Sean Combs unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden zu sein.



Diese Klage soll nun erneut vor Gericht in New York eingereicht worden sein - nun auch mit Jay-Z als Beschuldigtem. Er soll das Mädchen gemeinsam mit Sean Combs vergewaltigt haben. Jay-Z bezeichnet die Vorwürfe in seinem Statement als "abscheulich".