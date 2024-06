Alfons Schuhbeck hat mehr als zwei Millionen Euro an Steuern hinterzogen und ist deshalb bereits zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Jetzt gibt es neue Vorwürfe gegen den einstigen Star-Koch.

Im vergangenen Jahr hatte Schuhbeck seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung angetreten. Das Landgericht München I hatte ihn zu drei Jahren und zwei Monaten verurteilt, weil es davon überzeugt war, dass Schuhbeck 2,3 Millionen Euro Steuern hinterzogen und mehr als 1.000 Mal in die Kassen von zwei seiner Restaurants gegriffen hat, um Geld verschwinden zu lassen.

Zunächst saß der einstige Promi-Koch in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech ein, inzwischen ist er in einer Außenstelle der JVA im Andechser Ortsteil Rothenfeld inhaftiert. Dass er dorthin verlegt wurde, ist die letzte offiziell bestätigte Nachricht über seine Situation nach Haftantritt.



Berichten zufolge soll Schuhbeck inzwischen Freigänger sein.