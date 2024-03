In Vorbereitung auf Freigang-Regelungen gibt es mehrere Stufen, die alle gut klappen müssen. Nur, wenn die jetzigen Lockerungs-Maßnahmen mit Ausgang einmal im Monat un deinem kurzen Hafturlaub gut funktionieren, könnte für Schuhbeck der sogenannte Freigang anstehen, bei dem er tagsüber sogar einer Arbeit nachgehen könnte und erst nach Feierabend wieder ins Gefängnis zurück müsste. Doch noch ist es laut BILD nicht soweit.

Wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe war der Star-Koch im vergangenen Jahr zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteil t worden. Klar war: Wie lange Schuhbeck tatsächlich im Gefängnis bleiben muss, ist damit nicht unbedingt sicher. Denn in der Regel gilt: Wenn der Insasse zwei Drittel seiner Haftstrafe verbüßt hat, kann der Rest zur Bewährung ausgesetzt werden.

Seine Gefängnisstrafe trat Schuhbeck im August 2023 in der JVA Landsberg an. Schon im Februar gab es für ihn erste Erleichterungen: Er wechselte in den offenen Vollzug nach Rothenfeld, einem ehemaligen Gut des Kloster Andechs - auch Schuhbeck-Kumpel Uli Hoeneß war einst hier inhaftiert und tagsüber beim FC Bayern arbeiten.



Ob Schuhbeck auch bald wieder einen ganz normalen Job-Alltag hat?