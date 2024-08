Jetzt haben die Ermittler zugeschlagen. Knapp zehn Monate nach dem Tod des "Friends-Stars" Matthew Perry sind Ärzte, Dealer und ein Assistent des Schauspielers festgenommen worden.



Der Assistent habe bereits seine Schuld eingeräumt, Ketamin für Matthew Perry beschafft zu haben. Ohne medizinische Kenntnisse habe er die Droge gespritzt, auch mehrmals an dem Tag, als der Schauspieler tot aufgefunden wurde, so die Polizei und Staatsanwaltschaft in Los Angeles.