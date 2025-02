Erst vor kurzem wurde sie zur Dschungelqueen gekrönt - heute (26.02.) musste sich Lilly Becker in München vor Gericht verantworten. Es geht um viel Geld: TV-Produzent Pierre Uebelhack soll Lilly Becker nach und nach fast 500.000 Euro gegeben haben. Im Prozess wird ein Anteil von rund 180.000 Euro plus Zinsen verhandelt. Eine außergerichtliche Einigung war zuvor bereits gescheitert: Lilly Becker wollte 150.000 Euro zurückzahlen - das war dem Kläger offenbar nicht genug.

Es ist ziemlich unstreitig, dass Geld gezahlt worden ist vom Kläger an die Beklagte. Er sagt: 'Ich habe dir das nur geliehen, ich habe es dir nur hilfsweise geborgt.' Sie sagt: 'Nein, wir waren uns einig, dass ich das behalten darf.'

Deshalb hat Pierre Uebelhack bereits vor drei Jahren Klage eingereicht. Kurz nach ihrer Trennung von Boris Becker 2018 habe er Lilly Becker kennengelernt. Sie habe damals unter hohem finanziellen Druck gestanden - und er sei verliebt gewesen, so der Fernsehproduzent.

Sie habe das Geld mithilfe von Boris Becker zurückzahlen wollen, so Uebelhack. Zur Not, so soll die heute 48-Jährige gesagt haben, ziehe sie sich für den "Playboy" aus, das gäbe viel Geld.



Als Uebelhack darüber spricht, schnaubt Lilly Becker einer BRISANT-Reporterin vor Ort zufolge hörbar. Es sei nie von einem Darlehen oder Rückzahlungen die Rede gewesen, sagt das ehemalige Model schließlich vor Gericht.