Lilly Beckers strahlendes Lächeln kennen wir alle. In letzter Zeit hatte sie allerdings nur wenig Grund dazu – nicht etwa wegen Querelen mit Ex-Mann Boris Becker . Es ging für die 47-Jährige um etwas ganz anderes: die Wechseljahre.

Ganz offen spricht Lilly Becker über diese schwierige Phase in ihrem Leben: Kurz nach ihrem 46. Geburtstag habe sie die Veränderungen bemerkt, erzählt das Model im Interview mit der Frauenzeitschrift "die aktuelle" (Printausgabe vom 08.06.). Ihre Symptome sind typisch für das, was Millionen Frauen in der Zeit um die Menopause erleben: Schlafstörungen, Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen gehörten dazu.