Lilian ist nach Barbara Becker und Lilly Becker die dritte Ehefrau von Boris Becker. In der 34-Jährigen scheint er seinen Fels in der Brandung gefunden zu haben, wie sie im Interview mit der "Vogue" verrät: "Ich glaube, wir haben so viele Dinge gemeinsam durchgemacht, dass ich dadurch verstanden habe, was es bedeutet, jemanden in seinem Leben zu haben, mit dem man sein Leben teilen möchte. Für mich bedeutet die Ehe, sich gegenseitig zu verpflichten, füreinander zu sorgen, einander zu vertrauen und zusammenzuhalten."



Lilian unterstützte Boris auch während seines Prozesses und seiner Haftstrafe in London und besuchte ihn regelmäßig im Gefängnis. Das Paar lebt in seiner Wahlheimat Mailand.