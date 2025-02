Nun wurde Strafbefehl gegen Jens Lehmann wegen des "Vorwurfs der fahrlässigen Trunkenheit im Verkehr" beantragt, wie die Staatsanwaltschaft München BRISANT mitteilt.



Für die Alkoholfahrt wurde eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen durch die Staatsanwaltschaft beantragt - trotzdem werden jetzt wohl sogar mehr als 90 Tagessätze fällig.



Der Grund: Die Verurteilung Lehmanns im sogenannten "Kettensägen-Prozess" wurde mit in die Strafe einbezogen. Dabei wurde Jens Lehmann unter anderem vorgeworfen, mit einer Kettensäge einen Dachbalken in der Garage seines Nachbarn angesägt zu haben.



Es sei demnach "eine Gesamtgeldstrafe in Höhe von über 90 Tagessätzen gebildet und beantragt" worden.