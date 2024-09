Nun wurde bekannt, dass die Polizei Jens Lehmanns Führerschein nach einem Oktoberfest-Besuch beschlagnahmt hat. Der Polizei aufgefallen war Lehmann wegen eines "auffälligen Fahrverhaltens" und eines "unsicheren Gangs". Die "Ermittlungen wegen des Tatverdachts der Trunkenheit im Verkehr dauern an", so die Staatsanwaltschaft München I. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest war nicht verwertbar, das Ergebnis der Blutentnahme liegt noch nicht vor (Stand: 26.09.24). Die Sache mit dem Oktoberfest reiht sich ein in eine lange Liste voller Ärger und Merkwürdigkeiten im Leben des Jens Lehmann:

Vor allem die skurrile Sache mit der Kettensäge sorgte für viel Kopfschütteln: Laut Amtsgericht Starnberg hatte Lehmann mit einer Kettensäge einen Balken an der Garage des Nachbarn durchtrennt. Offenbar störte sich Lehmann daran und wollte einen freien Blick in die Natur haben.



Als harmlosen Nachbarschaftsstreit wurde die Aktion jedenfalls nicht bewertet. Zusammen mit anderen Delikten wurde Lehmann deshalb zu einer Geldstrafe von 420.000 Euro verurteilt. Lehmann und sein Anwalt legten dagegen Berufung ein. Der sogenannte "Kettensägen-Prozess" geht am 27. September am Landgericht München II in die nächste Runde. Ein Urteil soll am 11. Oktober fallen.