Es sind schwere Vorwürfe gegen US-Countrystar Garth Brooks. In einer Zivilklage, die am 3. Oktober beim Superior Court in Los Angeles eingereicht wurde, wurde der Musiker wegen Vorwürfen der Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Körperverletzung verklagt. Gegen diese Vorwürfe ist der Musiker bereits im September präventiv vorgegangen.

Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe

Eine anonyme Frau, die in der Klage "Jane Roe" genannt wird, beschuldigt Brooks des sexuellen Übergriffs, während sie für ihn zwischen 2017 und 2020 als Haar- und Make-Up-Artistin tätig war.



2019 sollen der Musiker und die Frau mit einem Privatjet nach Los Angeles zu einer Grammy-Tribute-Veranstaltung geflogen sein. Im Hotel soll Brooks allerdings nur ein Zimmer für beide gebucht haben. In der 27-seitigen Klageschrift heißt es, dass Brooks im Zimmer schließlich nackt vor der Frau gestanden und sie vergewaltigt habe.



Weiter heißt es in der Klageschrift, dass schon vor dem Vorfall in Los Angeles sexuelle Übergriffe von Brooks auf die Klägerin stattgefunden hätten. US-Medien zufolge soll er ihre Hand auf sein Genital gelegt und sexuelle Fantasien geteilt habe. Aus finanzieller Not sei die Klägerin aber auf die Arbeit angewiesen gewesen.

Garth Brooks wollte Klage verhindern

Schon vor einen Monat, im September 2024, reichte der Countrysänger eine anonyme, präventive Klage gegen die Frau ein. Darin wirft er ihr unter anderem versuchte Erpressung und Verleumdung vor.



In der Klage von Brooks, in der er als "John Doe" bezeichnet wird, heißt es, dass er zum ersten Mal im Juli von den Vorwürfen erfahren habe, als die Klägerin ihm drohte, ihn öffentlich zu verklagen, falls er nicht Millionen von Dollar zahlen würde.



"Die letzten zwei Monate wurde ich ohne Ende mit Drohungen, Lügen und tragischen Geschichten darüber gequält, wie meine Zukunft aussehen würde, wenn ich nicht einen Scheck über viele Millionen Dollar ausstellen würde. Es war, als würde mir eine geladene Waffe ins Gesicht gehalten", heißt es in einer Stellungnahme für BBC. Wäre er auf die Forderungen eingegangen, hätte er aus seiner Sicht ein Verhalten zugegeben, zu dem er nicht fähig sei.



Weiter erklärt er, dass er die Klage anonym eingereicht habe, um die Familien beider Seiten zu schützen.

Ich vertraue dem System, ich habe keine Angst vor der Wahrheit und ich bin nicht der Mann, als den sie mich dargestellt haben. Garth Brooks BBC

Für beide Seiten gilt die Unschuldsvermutung.

