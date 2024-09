Ein echter Tausendsassa. Fynn Kliemann war erfolgreich als Youtuber, Musiker, Influencer, Bauernhof-Ausbauer und Hausboot-Renovierer. 2022 kam die Wende: Der stets charmante "Heimwerkerking" kenterte dramatisch in der Öffentlichkeit. Jetzt überrascht er mit einem neuen Album und ungewohnt selbstkritischen Tönen.

Jan Böhmermann hatte im Mai 2022 in seiner Sendung "ZDF Magazin Royale" Kliemann unter anderem vorgeworfen, minderwertige Coronamasken an Geflüchtete ausgegeben zu haben. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren gegen die Zahlung einer Geldbuße schließlich ein. Fynn Kliemann sollte 20.000 Euro an gemeinnützige Organisationen zahlen.