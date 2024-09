Dass der Auftritt in Wien mit rund 500 Besuchern ausverkauft war, freute den Comedian. Und es hat ihn offenbar auch ein wenig überrascht, denn es stehe ja überall geschrieben, dass er der "schlechteste Mensch der Welt" sei.



Eigentlich hätte die Tour wenige Tage zuvor im ostwestfälischen Bünde beginnen sollen. Doch die Premiere und der nächste Auftritt in Paderborn wurden abgesagt. Der Grund: Gegen Ende der Paralympics in Paris waren Ausschnitte aus einem Podcast bekannt geworden, in dem Mockridge und die beiden Moderatoren des Formats Witze über Behindertensportler gemacht hatten, die von Para-Athleten und vielen anderen als herabwürdigend kritisiert wurden.



Mockridge entschuldigte sich umgehend. Dennoch wurden mehrere Tournee-Auftritte abgesagt, der Fernsehsender Sat.1 nahm eine geplante neue Quiz-Show mit Mockridge aus dem Programm. Der Comedian verlor sein deutsches Management, und auch seine Agentur in Österreich kündigte an, nach dieser Tournee nicht mehr mit ihm zusammenzuarbeiten.