Horror-Moment am Set

Der Schock beim Dreh: Statt einer harmlosen Kugel hatte sich am 21. Oktober 2021 scharfe Munition in der Waffe befunden, die von Schauspieler Alec Baldwin bedient wurde.



Nach einem mehrwöchigen Prozess rund um die Geschehnisse während der Dreharbeiten zu "Rust" war die Waffenmeisterin des Films bereits im März von Geschworenen wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen worden, am Montag (15.04.) gab das Gericht nun das Strafmaß bekannt. Hannah Gutierrez-Reed war am Filmset für die Sicherheit beim Umgang mit Waffen verantwortlich.



Die Staatsanwaltschaft hatte die Richterin zur Verhängung der vollen Strafe aufgefordert. Die Verteidigung bemühte sich darum, dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird.

Tränen in den Augen

Die 27-jährige Waffenmeisterin hatte während des gesamten Prozesses nicht ausgesagt. Nun ergriff sie das Wort: Ihr Herz schmerze für die Hutchins-Familie. Sie sei bei dem Dreh jung und naiv gewesen, habe ihre Arbeit als Waffenmeisterin aber ernst genommen, beteuerte sie.



Eine zu große Aufgabe für eine so junge Frau? Dass sie ein "völliges Monster" sei, wie es in Presseberichten dargestellt worden sei, treffe nicht zu, sagte Gutierrez-Reed weiter.



Mit Tränen in den Augen, in hellgrüner Haft-Kleidung, hörte Gutierrez-Reed zu, wie Freunde und Kollegen der getöteten Kamerafrau das Wort ergriffen und an sie erinnerten. Auch die in Kiew lebende Mutter der aus der Ukraine stammenden Kamerafrau sprach in einer emotionalen Videobotschaft über den Verlust ihrer Tochter.

Nun muss Alec Baldwin vor Gericht - hat er geschossen oder nicht?

Als Nächstes muss sich Baldwin auf der Anklagebank verteidigen. Der Prozess gegen den 66 Jahre alten Hollywoodstar wegen fahrlässiger Tötung ist für Juli geplant. Bereits im Januar 2023 war Anklage gegen den Schauspieler erhoben, aber wenige Monate später wieder fallen gelassen worden.



Nach weiteren Ermittlungen wurde Baldwin zu Jahresbeginn dann neu belangt. Er hatte in Interviews wiederholt seine Unschuld beteuert und auch behauptet, dass er den Abzug der Waffe nicht betätigt habe. Daran wurden jedoch Zweifel geäußert. Nach der Höchststrafe für die Waffenmeisterin steht auch für Alec Baldwin sehr viel auf dem Spiel.



Neue Fotos zeigen den Schauspieler in den Hamptons - er sieht müde und erschöpft aus - kein Wunder, angesichts der aktuellen Situation.

Rückblick: Das passierte am 21. Oktober 2021 am Set