Das nächtliche Drama hat offenbar einen tiefen Schreck bei der Familie ausgelöst: Der Musiker berichtete am Sonntag, dass das Auto seiner Frau abgebrannt sei. "Heute Nacht wurde das Auto von meiner Frau abgefackelt, genau neben meinem Haus", sagte der Deutsch-Rapper bei Instagram. "Man wollte genau das Haus angreifen."



Niemand sei verletzt worden. Allerdings sei Rauch in das Zimmer seiner Tochter gekommen, ergänzte Capital Bra in seinem Instagram-Reel, in dem ein komplett ausgebranntes Auto zu sehen ist.



Die Bild-Zeitung zitierte den Rapper: "Hätte ich geschlafen, dann wären wir womöglich alle tot", sagte Capital Bra. "Meine Frau ist weinend nach draußen gerannt." Auch das Dach habe Feuer gefangen.