In diesem Moment fällt alles von ihm ab: US-Schauspieler Alec Baldwin bricht im Gerichtssaal in Tränen aus, als die Richterin das Verfahren gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung am Set des Films "Rust" einstellt. Der Hollywoodstar ist frei.

Alec Baldwin sieht man die Strapazen der letzten Zeit im Gerichtssaal an. Er sieht müde aus, wirkt angespannt. Als die Richterin die Einstellung des Verfahrens bekannt gibt, ist er sichtlich überwältigt, weint. Der Schauspieler umarmt seine Anwälte, dann fällt er seiner Ehefrau, Hilaria Baldwin, in die Arme und drückt seinen Bruder Stephen Baldwin.

Hinter Alec Baldwin liegen Jahre voller Dramen und Vorwürfen: Drei Jahre ist der Unfall am Set des Westerns "Rust" inzwischen her, bei dem Kamerafrau Halyna Hutchins getötet und Regisseur Joel Souza verletzt wurde. 18 Monate Haft drohten ihm. Nun verlässt er das Gerichtsgebäude als freier Mann.

Die Frage, woher die scharfe Munition stammte, die 2021 an den Western-Drehort gelangte, ist bis heute nicht vollständig geklärt. In diesem Frühjahr stand bereits die junge Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed in Santa Fe vor Gericht. Sie war bei dem Dreh für Sicherheit beim Umgang mit Waffen verantwortlich.



Neben Platzpatronen und sogenannten Dummy-Patronen fanden die Ermittler sechs echte Patronen. Eine davon wurde beim Laden in die Revolvertrommel eingelegt. Die Anklage warf Gutierrez-Reed vor, Sicherheitsvorkehrungen missachtet und die Munition nicht geprüft zu haben.