Schwarzer Hoodie, kurze Haare, etwas unausgeschlafen: So zeigt sich Influencerin Lena Mantler nun ihren Fans bei TikTok. Doch nicht nur die neue Frisur sorgt gerade für Gesprächsstoff. Das, was Lena dort im perfekten Englisch erzählt, ist ungewöhnlich, aufwühlend und stark!

"Ich fühlte mich nicht gesehen. Niemand fragte, wie es mir geht." Immer wieder hat sie Tränen in den Augen, stoppt kurz, sucht nach Worten. Man merkt: Lena Mantler will hier etwas loswerden und klarstellen. Es geht ihr auch um die vielen Netz-Gerüchte über sie, ihre Sexualität betreffend.

Mantler berichtet, wie sie plötzlich zwischen die Fronten geriet, nur, weil das Netz sich festgelegt hatte, dass sie lesbisch sei. Und sie selbst? War sich da gar nicht so sicher... "Aber alle wussten es ganz genau." Eine schwierige Situation für die gläubige Christin Lena Mantler, die sich in der Zeit in der Kirche nicht mehr willkommen fühlte.



Andererseits wollte sie auch kein Aushängeschild der LGBTQ-Bewegung sein. "Ich will einfach nur für mich sein."