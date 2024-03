Wie erzählt man die Berliner Charité, die dortige medizinische Forschung und Patientenfälle in einer Zeit, die wir noch nicht kennen?



Die Serie sieht durchaus futuristisch aus - aber mit Augenmaß. Gedreht wurde "Charité" im modernsten Krankenhaus Europas. Das steht allerdings nicht in Berlin, sondern in Portugal. Es lohnt sich auch, die Kleidung, die Alltagstechnologie (herrlich: Telefonieren der Zukunft!) und die Details des Szenenbilds genauer anzuschauen.

Bildrechte: ARD/MDR/ARD Degeto/Arte/Ufa Fiction/Armanda Claro



Im medizinischen Serien-Alltag ist in 25 Jahren vieles ganz normal: implantierte Chips, die permanente Kontrolle aller Vitalwerte, gedruckte Organe und der Einsatz von KI bei Operationen. Zahlreiche Krankheiten sind heilbar oder werden dank neuer Impfstoffe vermieden.



Vieles davon wird bereits jetzt tatsächlich erforscht und ist durchaus realistisch: Auch bei dieser Staffel haben Expertinnen und Experten der Charité die Serienverantwortlichen und Drehbuchautoren beraten, ihre Ergebnisse und Visionen eingebracht und dafür gesorgt, dass die Serie mehr ist als bloße Medizin-Science-Fiction. Ein Blick in unsere eigene Zukunft?

Das Figuren-Ensemble der neuen Staffel nimmt den Zuschauer mit in das Berlin 2049 - und sie machen uns neugierig:



Da ist Spitzenforscherin Maral Safadi (Sesede Terziyan, "WAPO Berlin"). Sie kehrt mit ihrer Frau Julia aus Boston zurück an die Charité. Ihr Thema: das Mikrobiom. Gleich der erste Fall eines unbekannten Bakteriums fordert ihre Forschung heraus. Sie ist ehrgeizig, geht an ihre Grenzen (und darüber hinaus), kämpft aber auch für ihre Familie.

Bildrechte: ARD/MDR/ARD Degeto/Arte/Ufa Fiction/Armanda Claro

Ihre "Gegenspielerin" - zumindest teilweise: ihre eigene Mutter.



Seda (Adriana Altaras), Chirurgin an der Klinik, will gegen die Ungerechtigkeit der neuen Gesundheitsreform kämpfen und gründet heimlich eine "Schattenklinik", in der auch Patienten mit schlechtem Scoring behandelt werden können. Auch privat wird die Reform zur Zerreißprobe zwischen Mutter und Tochter, denn auch Marals Vater Nils (Jan-Gregor Kremp) fällt durchs Raster. Bis ein Hacker-Angriff die gesamte Charité lahmlegt...

Bildrechte: ARD/MDR/ARD Degeto/Arte/Ufa Fiction/Armanda Claro



Dr. Dylan van Boeken (Moritz Führmann) dagegen ist eher ein Arzt, der alles richtig machen will und unverhofft vor einer großen Herausforderung steht, während sein Kollege, der Neurotechnologe Dr. Ferhat Williamson, unkonventionelle Methoden ausprobiert, um Locked-in Patienten wieder zu neuer Lebensqualität verhelfen.



Sehenswert sind übrigens auch die Nebenfiguren wie Frau Kachel (Anne-Kathrin Gummich), die gute Seele der Klinik, oder Pfleger Lou Melnik (Joshua Seelenbinder)!

Klar, auch die 4. Staffel der Kult-Serie hat wieder tolle Schauspielerinnen und Schauspieler an Bord. Was überrascht, ist die ungewöhnliche Zusammensetzung und der Mut, auch noch weniger bekannten Gesichtern große Rollen anzuvertrauen.



Bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler wie Adriana Altaras ("Pastewka", "Das perfekte Geheimnis"), Sesede Terzyian ("WAPO Berlin"), Moritz Führmann ("Tatort", "In aller Freundschaft"), Jan-Gregor Kremp ("Der Alte") und Jenny Schily ("Tatort", "Legal Affairs") spielen im großen Ensemble neben Newcomern wie Gina Haller, die aktuell mit der Oscar-nominierten Sandra Hüller auf der Theaterbühne steht, Angelina Häntsch ("Nord bei Nordwest") oder Timur Isik, der im "Tatort" aus Dresden Staatsanwalt Jakob Klasen spielt. Zeit für neue Entdeckungen!

Bildrechte: ARD/MDR/ARD Degeto/Arte/Ufa Fiction/Armanda Claro

Schauspieler Jonas Nay kennt man aus den Erfolgsserien "Deutschland 83", "Deutschland 88" und "Deutschland 89", oder der ARD-Serie "Legal Affairs". Auch bei neuen Staffel von "Charité" ist er dabei - allerdings nicht als Schauspieler, sondern als Komponist! Gemeinsam mit David Grabowski ist er für den Soundtrack der Serie verantwortlich. Und nicht nur das: Er hat sogar die Klavierarrangements der atmosphärischen Musik selbst eingespielt.

Die ersten 3 Staffeln - Mega-Erfolg mit Medizin und Forschung

Über drei Jahre mussten Fans auf eine neue Staffel der erfolgreichen Medizin-Serie warten. "Charité" hat es in bislang drei Staffeln geschafft, das Thema Medizingeschichte und Forschung als Quoten-Hit zu erzählen:



Die erste Staffel (2017) mit Alicia von Rittberg und Emilia Schüle spielt am Ende des 19. Jahrhunderts, im Mittelpunkt steht die Forschungsarbeit des Virologen Robert Koch als Wegbereiter der Mikrobiologie.



Die zweite Staffel (2019) mit Ulrich Noethen, Mala Emde und Jannik Schümann spielt in der Zeit des Nationalsozialismus am Ende des zweiten Weltkriegs.



Im Jahr 2021 wurde Staffel 3 mit Nina Gummich und Uwe Ochsenknecht ausgestrahlt, die 1961 - im Jahr des Mauerbaus - spielt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Serie ist für die ARD ein echtes Erfolgsprodukt und auch ein Streaming-Erfolg. Viele Fans fragen sich auch, in welcher Zeit eine neue, fünfte Staffel spielen könnte? Die Fortsetzung mit einer 5. Staffel wurde jedoch noch nicht angekündigt.

Making-of: BRISANT blickt hinter die Kulissen

Ein BRISANT-Making-of schaut hinter die Kulissen der Dreharbeiten: die Arbeit bevor und nachdem die Filmklappe fällt, angereichert mit Interviews, persönlichen Storys und jede Menge Behind-the-scenes-Material.