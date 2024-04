Viele Fans fordern unterdessen Merchandising von dem Pub. Gute Neuigkeiten für alle Swifties: Der soll offenbar sogar schon in Arbeit sein. In "The Black Dog" besingt Taylor eine gescheiterte Beziehung - der Twist: Sie kann weiterhin den Standort ihres Verflossenen verfolgen, weil dieser vergessen hat, die Funktion auszustellen. Und so beobachtet sie, wie der frühere Partner in einen Pub mit dem Namen "The Black Dog" läuft und seinen Abend dort mit einer neuen Frau verbringt.

"I hope it's shitty in the black dog!" - Wem genau Taylor in diesem Song nachtrauert, ist nicht bekannt. Einige Fans vermuten, dass es sich hier um ihren Ex-Partner Joe Alwyn handeln muss.



Andere wiederum vermuten eine Rekapitulation ihrer Beziehung mit "The 1975"-Frontsänger Matty Healy. Denn: Nicht nur der Pub findet Erwähnung in ihrem Song, auch eine 2000er-Punk-Band wird erwähnt: "The Starting Line".



Fans sind sich sicher zu wissen, dass dies eine Lieblingsband von Healy ist - dementsprechend müsse laut ihnen "The Black Dog" von ihm handeln. Was wissen die Pub-Besitzer?



"Wir können nicht sagen, über wen sie singt. Wir haben Überwachungskamera Videos angeschaut, aber wir können unmöglich was dazu sagen. Aber das ist Teil der Faszination über Taylor Swift, oder? Sie muss ihre Fans bei Atem halten, also werden wir da mitmachen." Eine Sache verraten sie allerdings: Ein gewisser blonder Herr soll sich hin und wieder in den besungenem Pub verirren. Damit könnte dann wohl nur einer gemeint sein.



Wer sich an den Spekulationen beteiligen möchte oder einfach nur mal wieder ein schmerzvolles Liebeslied hören will, kann das hier tun: