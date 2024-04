Bei der Time-Liste gibt es keine bestimmte Reihenfolge, aber die Auserwählten sind in sechs Kategorien eingeteilt: Künstler, Ikonen, Pioniere, Führungspersönlichkeiten, Titanen und Innovatoren.



Doch wie wird entschieden, wer es auf die Liste schafft?



Das Time-Magazine selbst erklärt, dass innerhalb der Redaktion monatelang dikustiert wird, wer es würdig ist, in den elitären 100-Club aufgenommen zu werden. Immer steht die Frage im Raum: Wer hat die Geschichte des Vorjahres am meisten geprägt?



Dua Lipa beispielsweise gab 2023 ihr Schauspieldebüt in "Barbie" - dem kassenstärksten Film des Jahres. Außerdem wurde ihr dazugehöriger Filmsong "Dance the Night" als "Song of the Year" bei den Grammy Awards nominiert.



Julija Nawalnaja, Witwe des verstorbenen russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny, setzt sich trotz des Tods ihres Mannes weiter für Menschenrechte ein.