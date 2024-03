Die heimliche Hauptrolle: Das Oderbruch als mystischer Ort

Das dünnbesiedelte Oderbruch an der deutsch-polnischen Grenze ist in der Serie ein Ort voller Nebel, Leere, Kargheit und düsterer Geschichten. Nicht nur in der Serie: Noch heute sind dort Leichen aus einer der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs zu finden.



Die meisten Menschen denken beim Oderbruch an das Jahrhunderthochwasser von 1997, die größte bekannte Flut der Oder und die erste Naturkatastrophe im wiedervereinigten Deutschland. Tatsächlich spielt die Jahrhundertflut eine große Rolle in der Serie, spielt Schicksal, trennt Menschen voneinander.

Das Oderbruch und das Grenzgebiet ist eine Gegend, die sehr reich ist an Mythen und Legenden, die weit über gewöhnliche Kriminalfälle hinausgehen. Lukas Gregorowicz ARD Pressestelle

Oderbruch 8 Folgen à 45 Minuten

Die komplette Serie und das BRISANT Making-of sind ab 19. Januar in der ARD Mediathek zu sehen

Ausgestrahlt wird "Oderbruch" an nur zwei Abenden: Am 19. und am 26. Januar jeweils vier Folgen ab 22:20 Uhr (FSK 16).

Hier wurde für "Oderbruch" gedreht

"Oderbruch" ist eine Serie der Superlative: Das Riesenprojekt umfasste eine 4 Monate lange Vorproduktion, 6 Monate dauerten die Dreharbeiten, 2 Regisseure führten das Ensemble an und 64 Darsteller waren beteiligt - und da sind die Komparsen noch nicht einmal eingerechnet!



Gedreht wurde in Brandenburg, Görlitz und Umgebung sowie in Danzig, Breslau und Umgebung.

Mit dem MAKING OF - POWERED BY BRISANT hinter den Kulissen der Serie

BRISANT schaute den Stars bei den Dreharbeiten über die Schulter und zeigt in einem exklusiven Making-of, wie die Schauspieler sich auf ihre teils herausfordernden Szenen vorbereitet haben und mit großem Logistik-Aufwand eine eigene Welt erschaffen wurde.



So ist der in der Serie vorkommende Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) in Wirklichkeit ein polnisches Einkaufszentrum und die bewegenden Szenen in den Wassermassen der Oderflut wurden teils in einem Fischzuchtteich gedreht, in den ein Haus hineingebaut wurde.