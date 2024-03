Die Serie dreht sich um den deutschen Kommissar Max Grosz (gespielt von Heino Ferch), der nach einer Nieren-Transplantation aus dem aktiven Dienst genommen wird.



Als sein Neffe Victor (gespielt von Jonathan Berlin) verschwindet, kann Grosz seine Fähigkeiten als Ermittler unter Beweis stellen. Unterstützt wird er dabei von der norwegischen Polizistin Thea Koren (gespielt von Ingrid Bolsø Berdal), die er auf Spitzbergen trifft - dem Ort, an dem sich die Spur von Victor verliert.



Die Suche nach Victor führt die beiden Ermittler schnell in eine gefährliche Welt aus Intrigen. Victor will Beweise dafür sichern, dass der Saatgut-Konzern BSG auf ein Monopol auf bestimmtes Saatgut aus ist und dabei auch vor illegalen Geschäften nicht zurückschreckt.



Max und Thea ermitteln in einem Netz aus dunklen Machenschaften und politischen Interessen - und geraten dabei selbst ins Visier von BSG und seinen Handlangern.