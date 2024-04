Die deutsche Filmwelt trauert um einen ganz Großen: Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Michael Verhoeven ist gestorben.



Der Ehemann von Schauspielerin Senta Berger starb bereits am vergangenen Montag (22.04.) im Alter von 85 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit, wie die Familie der Deutschen Presse-Agentur in München mitteilte.



"Eine Welt ist verloren gegangen. Es ist unvorstellbar schmerzhaft", sagte sein Sohn, der Regisseur und Drehbuchautor Simon Verhoeven.



Michael Verhoeven wurde bereits am Freitag (26.04.) im engsten Kreis beigesetzt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Gerald Matzka

Von der Medizin zum Film

Michael Verhoeven wurde das Film-Business in die Wiege gelegt: Als Spross einer Schauspiel-Dynastie übernahm er schon als Kind erste Filmrollen - um dann doch kurzfristig einen anderen Weg einzuschlagen.



Kurz nach der Schule "rebellierte" Michael Verhoeven, ignorierte die Familien-Historie genauso wie die Einwände seines Vater und studierte Medizin.



Es wäre ein Leichtes gewesen, ihm den Stempel "Sohn von" aufzudrücken. Doch nicht mit Michael Verhoeven.

Liebe am Set: Der Student und der Schauspielstar

Während seines Medizinstudiums schlug bei Michael Verhoeven der Blitz ein: Der damals 22-Jährige lernte auf der Berlinale Senta Berger kennen. No-Name trifft auf begehrte Jung-Schauspielerin. Kann das funktionieren? Tatsächlich dauerte es noch drei Jahre, bis es so richtig funken sollte.

Bildrechte: IMAGO / ZUMA/Keystone

Der Zufall führte beide wieder zusammen. Michael, der Student, jobbte beim Film und traf 1963 während der Dreharbeiten zu "Jack und Jenny" wieder auf Senta Berger. Im Interview mit Bunte erinnert sie sich zurück:

Der Michael war ein charmanter Hund, dem konnte man nicht entkommen. Er war sehr jung und wusste genau, was er wollte. Das hat mir imponiert. Wir sind umeinander herumgeschnurrt und jeder hat eigentlich schon gewusst, wie das ausgehen wird. Senta Berger Bunte

Was folgte, war eine wahre Jahrhundertliebe. Er zog für sie sogar bis nach Hollywood, wo sie an der Seite absoluter Topstars spielte: Frank Sinatra, John Wayne, Kirk Douglas. Dessen Sohn Michael Douglas verriet später, dass er sich damals unsterblich in die Leinwandpartnerin seines Vater verknallt habe. "Ich wünschte, ich hätte meine Gefühle ausdrücken können und wäre nicht zu cool oder zu schüchtern dafür gewesen."

Bildrechte: IMAGO/Bridgeman Images

Lebensliebe Senta Berger

SIE verkehrte in Hollywoods High Society, während ER OP-Kittel und Stethoskop trug - aber nicht mehr lange.



Michael Verhoeven arbeitete in Boston als Arzt und war somit der ruhige, bodenständige Gegenpol zum aufregenden Schauspieler-Dasein seiner Frau. 1965 kehrten die beiden wieder nach Deutschland zurück, gründeten die Sentana Filmproduktion GmbH, heirateten und bekamen die Söhne Simon und Luca.



Senta Berger und Michael Verhoeven gingen mehr als 60 Jahre gemeinsam durchs Leben, 57 Jahre davon verheiratet - skandalfrei. Privat wie beruflich immer Hand in Hand.



Auf ihr Liebesgeheimnis angesprochen verriet Senta Berger im ARD-Podcast "Freiheit Deluxe":

Hinter jeder emanzipierten Frau steht ein emanzipierter Mann. Senta Berger Freiheit Deluxe

Bildrechte: picture-alliance / dpa | Kay Nietfeld

Einmal Film, immer Film

Die Filmbranche ließ ihn nie ganz los. Ab Ende der 1960er-Jahre begann Michael Verhoeven immer häufiger als Regisseur zu arbeiten. Filme machen und nicht spielen - das wurde zu seiner zweiten Berufung und großen Passion.



"Die Weiße Rose" machte ihn 1982 berühmt, seitdem richtete er die Kamera immer wieder auf gesellschaftskritische und auch mal ungemütliche Themen.



Sein Anti-Vietnamkriegs-Film "O.K." sorgte bei der Berlinale 1970 für einen Eklat.

"Die Mutprobe" befasste sich mit dem Thema Kriegsdienstverweigerer.

Die Reihe "Schlaraffenland" blickte auf die deutsch-deutsche Geschichte zwischen 1989 und 1990.

"Das schreckliche Mädchen" wurde 1991 sogar für den Oscar in der Kategorie "Bester ausländischer Film" nominiert.

Einer seiner letzten Filme wurde zum Familienprojekt: Gemeinsam mit seinem Sohn Simon produzierte er die Komödie "Willkommen bei den Hartmanns", die sich um das Thema Flüchtlinge in Deutschland drehte. In einer der Hauptrollen: Gattin Senta Berger.



Auf die Frage, was ihm an den Dreharbeiten besonders gefallen hat, antwortete Michael Verhoeven:

Ich freue mich an der Senta, und an der Familie, die sie zusammenhält. Michael Verhoeven Bunte