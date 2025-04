24.04.25 |

Als Koch muss Johann Lafer nicht nur Gemüse putzen. Auch für seine Schuhe greift der 67-Jährige oft zum Putzgerät. Denn Lafer verfügt über einen ungewöhnlich großen Schuhbestand.



"Ich habe über 800 Paar Schuhe, ich bin Schuh-Fetischist, ich sammele Schuhe auf der ganzen Welt", so Lafer im Interview mit dem SWR.



Der Grund für seine Vorliebe liege in seiner Kindheit. "Meine Eltern haben sehr großen Wert darauf gelegt, dass wir uns sonntags immer sehr schick gemacht haben", erzählte der Österreicher. Sein Job als Kind sei es gewesen, dafür die Schuhe der ganzen Familie zu putzen. "Das waren manchmal zehn Paare auf einmal."



Heute putze er nur noch seine eigenen Schuhe, sagte Lafer. Drei Paar nehme er sicherheitshalber zu jedem Termin mit. "Es kann ja immer mal was sein, und es muss dann ja immer zum restlichen Stil passen."



Auch bei anderen Menschen achtet der Starkoch besonders auf das Schuhwerk. "Das Problem ist, dass ich Menschen nicht zuerst ins Gesicht schauen kann, sondern immer auf die Schuhe." Wenn jemand für ihn arbeiten wolle, gehe sein Blick zuerst auf die Schuhe des Bewerbers. "Wenn die etwas dreckig sind oder Macken haben, wird das Vorstellungsgespräch für die Person nicht einfacher."

Für die Dreharbeiten der neuen Traumschiff-Folge kehrte Collien Ulmen-Fernandes wieder nach Florida zurück. Mit 18 Jahren hatte die Schauspielerin schon einmal am Miami Beach gedreht. Doch der Besuch in Florida endete damals fast in einer Tragödie:

"Am Strand kam Dreck in eine Wunde, was zu einer Blutvergiftung führte, die mich fast den linken Fuß gekostet hätte. Insofern war ich froh, dieses Mal unversehrt die Dreharbeiten in Miami überstanden zu haben", erzählte die 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Die aktuellen Dreharbeiten seien für sie trotzdem toll gewesen: "Während unserer Dreharbeiten war gerade die Formel 1 in Miami. Wir haben also ein Formel-1-Rennen besucht, was sehr spannend war. Ansonsten war alles wie immer: Tolle Strände, ein tolles Team, eine tolle Dreh-Atmosphäre und viele neue Eindrücke", schwärmte Collien Ulmen-Fernandes.