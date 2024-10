28.10.24 |

Er wird in diesem Jahr in der Kategorie Comedy ausgezeichnet: Teddy Teclebrhan. Der 41-Jährige wurde vor 13 Jahren mit seiner Rolle "Antoine Burtz" auf YouTube berühmt, wo er mit blondiertem Schnurrbart und Feinripp-Unterhemd die Fragen eines Integrationstests beantwortete.



Seitdem spielte er in verschiedenen Fernseh- und Kinofilmen mit, ging mit seinem Comedy-Programm auf Tour und hat seit diesem Jahr seine eigene Show auf einem Streaming-Portal.

Diese Schauspielerinnen können sich dieses Jahr Hoffnung auf den BAMBI machen: Jella Haase, Hannah Herzsprung und Karoline Schuch. Keine einfache Wahl für diejenigen, die das zu entscheiden haben und ganz schwierig vorherzusagen, wer am Ende die Siegerin sein wird.

2,7 Millionen Kinobesucher haben dieses Jahr Jella Haase in "Chantal im Märchenland" gesehen. Ein Riesenerfolg für die gebürtige Berlinerin!



Auch für Karoline Schuch war es ein richtig gutes Jahr: Sie glänzte in der ARD-Mystery-Serie "Oderbruch" - einer der erfolgreichsten Serien in der ARD Mediathek.



Hannah Herzsprung kommt mit einem ganz frischen Film zum BAMBI. Im Fantasyfilm "Woodwalkers" spielt die 43-Jährige an der Seite von Martina Gedeck und Oliver Masucci.

Am 7. November funkelt es wieder in den Münchner Bavaria Filmstudios: Zum 73. Mal wird der Bambi - Europas größter Medienpreis - verliehen. Mit dabei mehr als 1.000 prominente Gäste.



In diesem Jahr wird die Bambi-Verleihung erstmals von einem Streaming-Anbieter ausgestrahl. Prime Video überträgt die Veranstaltung live.



Bereits am 5. September startete die Bambi-Saison mit dem Charity-Event "Tribute to Bambi": Nazan Eckes und Riccardo Simonetti luden als Moderatoren- und Gastgeberduo zum Dinner nach Berlin, um mit rund 300 Gästen aus Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik Spenden für Kinder in Not zu sammeln. 180.000 Euro kamen zusammen.