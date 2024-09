Zwei Jahre ist es nun schon her, dass Queen Elizabeth II. gestorben ist. Überall im Vereinigten Königreich erinnerte man am 8. September an die Frau, die so lange an der Spitze der britischen Monarchie stand. In Nordirland hatte man sich etwas Besonderes ausgedacht: eine lebensgroße Bronzestatue wurde dort auf dem Gelände von Schloss Antrim nahe Belfast eingeweiht - eine der ersten im ganzen Land.