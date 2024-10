Die Krankheiten und körperlichen Gebrechen von Königin Elizabeth II. waren zu ihren Lebzeiten nie ein öffentliches Thema. Anders als bei König Charles III. und Prinzessin Kate, die in diesem Jahr ihre Krebserkrankungen öffentlich machten, hüllte sich der Palast bei der Monarchin in Schweigen. Nach ihrem Tod am 6. September 2022 hieß es lediglich, die 96-Jährige sei an "Altersschwäche" gestorben.