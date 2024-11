Gute Nachrichten für alle Robbie Williams Fans! Bei der Bambi-Verleihung am Donnerstag (07.11.) wird der britische Entertainer die Bühne rocken und die Preisverleihung eröffnen. Im Gepäck hat er einen brandneuen Song aus seinem Film "Better Man - Die Robbie Williams Story". Doch damit nicht genug. Im Anschluss darf sich der 50-Jährige über seinen insgesamt dritten Bambi freuen. Ausgezeichnet wird Robbie Williams in diesem Jahr in der Kategorie "Entertainment". Schon 2013 durfte er sich über einen Bambi in dieser Kategorie freuen. 2016 nahm Williams eine Trophäe in der Kategorie "Musik International" mit nach Hause.

Bryan Adams kann sich am 7. November über ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk freuen: Der Rocksänger soll zwei Tage nach seinem 65. Geburtstag bei der Bambi-Verleihung als "Legende" ausgezeichnet werden.



Mit Balladen wie "Everything I Do (I Do It for You)" und Rockhymnen wie "Summer of '69" hat der Kanadier einige der berühmtesten Rocksongs überhaupt geschaffen.