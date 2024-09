Am 7. November funkelt es wieder in den Münchner Bavaria Filmstudios: Zum 73. Mal wird der Bambi - Europas größter Medienpreis - verliehen. Mit dabei mehr als 1.000 prominente Gäste.



In diesem Jahr wird die Bambi-Verleihung erstmals von einem Streaming-Anbieter ausgestrahl. Prime Video überträgt die Veranstaltung live.



Bereits am 5. September startete die Bambi-Saison mit dem Charity-Event "Tribute to Bambi": Nazan Eckes und Riccardo Simonetti luden als Moderatoren- und Gastgeberduo zum Dinner nach Berlin, um mit rund 300 Gästen aus Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und Politik Spenden für Kinder in Not zu sammeln. 180.000 Euro kamen zusammen.