Nach dem gewaltsamen Tod einer Zehnjährigen in einem Kinderheim in Oberfranken ist ein 26 Jahre alter Mann wegen Vergewaltigung des Mädchens zu einer Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt worden. Die Jugendkammer des Landgerichts Hof sprach den Angeklagten unter anderem wegen Vergewaltigung und des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig. Er hatte die Tat zu Prozessbeginn eingeräumt. Eine Beteiligung am Tod des Mädchens konnte dem Angeklagten nach Angaben des Gerichts aber nicht nachgewiesen werden.

Die Zehnjährige war am Morgen des 4. April 2023 tot in einem Bett des Kinderheims in Wunsiedel gefunden worden. Der Angeklagte soll in der Nacht zuvor in das Heim eingestiegen sein und das Mädchen im Beisein eines damals elf Jahre alten Jungen aus dem Heim vergewaltigt haben.



Die Ermittlungen kamen zum Schluss, dass der Junge die Zehnjährige bei einem Streit in derselben Nacht getötet habe. Er kann aufgrund seines Alters nicht strafrechtlich verfolgt werden.