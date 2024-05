Cool, cooler, Frederik? Dänemarks König galt in Thronfolger- und Junggesellen-Jahren als wahrer Casanova und kleiner royaler Rebell - nicht zuletzt wegen seines aufregenden Dating-Lebens . Aus dieser Zeit stammt auch sein Tattoo an der Wade, das man nur äußerst selten hervorblitzen sieht. Ein kleiner Hai ziert Frederiks rechtes Bein. Sonst verborgen unter Anzug oder Uniform, können die Dänen zum jährlichen Royal Run meist einen kurzen Blick auf das kleine Meisterwerk erhaschen.

Als Sofia Hellqvist 2015 zum Altar schritt, um ihren Carl Philip zu heiraten, lenkte ein ganz besonderes Detail von ihrer royalen Aufmachung ab: ihr Sonnentattoo im Nacken. Von der Presse als "Jugendsünde" abgetan, steht Sofia zu ihrer Tätowierung und setzte sie mit ihrer Kleiderwahl sogar bewusst in Szene. Die Spitzenarbeit und der runde Ausschnitt betonten Sofias Körperkunst. Vielleicht ein kleiner Seitenhieb gegen die nicht immer ganz so nette Boulevardpresse in Schweden. Denn die stempelte Sofia lange Zeit als "nicht standesgemäß" ab. Grund waren frühere Modeljobs und Auftritte im Reality-TV. Dass sie ihr Tattoo zur royalen Hochzeit nicht versteckte? Ein klares Zeichen: Diese Braut steht zu sich und ihrer Vergangenheit. Zu covern gibt es nichts - naja, fast nichts. Ein anderes Tattoo, eine kleine Blumenranke, hat sich Sofia bereits vor einiger Zeit entfernen lassen.

Verstecken kommt auch für sie nicht in Frage: Stephanie von Monaco gilt seit jeher als Enfant terrible der Grimaldis. Tattoos können sie nicht aus der royalen Fassung bringen - im Gegenteil. Stephanie hat selbst mehrere davon. Eins am Handgelenk, am rechten Ringfinger, am Fußknöchel, zwischen den Schulterblättern und am Steißbein.