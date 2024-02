In der Liebe läuft es derzeit nicht wirklich rund für Marius Borg: Anfang März 2022 ging die Beziehung zu seiner langjährigen Freundin Juliane Snekkestad in die Brüche - obwohl doch alle Zeichen auf Verlobung standen. Kurz danach datete er den Reality-Star Nora Haukland (Gewinnerin von "Love Island") - doch nach einem Jahr war auch hier schon wieder alles aus.

Von 2018 bis 2022 datete Marius Borg das norwegische Model Juliane Snekkestad. Die beiden schienen es ernst miteinander zu meinen: Sie begleitete ihn zu offiziellen Terminen. Beide kauften sich 2019 sogar ein Haus südlich von Oslo und lebten dort mit ihren zwei Hunden.



Sie half ihm durch schwierige Zeiten, stützte ihn zum Beispiel auf der Beerdigung seines Onkels Ari Behn. Die beiden Männer, die nicht so recht an den Königshof passten, sollen sich sehr nahe gestanden haben.



Dennoch zweifelten Kritiker an der Beziehung des Paars und fragten sich, ob das Unterwäsche-Model die "richtige Partie" für den Sohn einer Kronprinzessin sei.



Nach der Trennung sprach Juliane bereitwillig mit der Presse über ihre Beziehung: So verriet sie den Zeitungen "Dagbladet" und "Nettavisen", dass sie an der Seite von Marius oft einsam war und dass es ihr seit der Trennung "viel besser" gehe.