Ehe hin oder her: Die beiden schmieden fleißig Zukunftspläne - gemeinsam, wie Nikolai erst kürzlich im Interview mit "GQ" erzählte. Beide träumen von einem Leben in der Mode - aber auch in der Influencerwelt. Eine Hochzeit würde ihnen in Sachen Karriere in die Karten spielen - mal ganz unromantisch gesehen.



Seit Jahren bauen sich Nikolai und Benedikte Schritt für Schritt zum glamourösen It-Paar auf. Auf Instagram und TikTok nehmen sie ihre Follower mit zu schillernden Events, Fittings, Front Rows oder extravaganten Reisen.



Graf Nikolais Position als Nummer sechs in der Thronfolge sorgt dafür, dass die beiden zwar stets ein royaler Hauch umweht, sie aber beruflich wie privat machen können, was sie wollen. Eine Verlobung könnte ihren Marktwert enorm steigern. Vielleicht orientieren sich Nikolai und Benedikte an royalen Vorbildern wie Harry und Meghan oder Pierre Casiraghi und Beatrice Borromeo.