Am letzten Tag ihrer Reise gab das niederländische Königspaar den anwesenden Journalisten in New York noch einmal alles: Fotogen schlenderten die beiden über die Brooklyn Heights Promenade, im Hintergrund die ikonische Skyline des Big Apple. Sie im pastellfarbenen Kleid, er perfekt abgestimmt im dunkelblauen Anzug. Willem-Alexander konnte den Blick nicht von seiner Máxima wenden. Doch die romantische Szene wurde gecrasht - von einer Joggerin, der anscheinend nicht bewusst war, wer hier gerade in Szene gesetzt wurde. Willem-Alexander und Máxima nahmen es mit Humor - und ließen die Joggerin gewähren.

"American Way of Life" oder "American Way of Style"?



Ihre viertägige Reise haben König Willem-Alexander und Königin Máxima am 10. Juni 2024 in Atlanta gestartet. Im Fokus der Berichterstattung? Máximas Stil.



Zum USA-Startschuss legte Máxima einen farbenfrohen Auftritt in Knallrot hin - sicher kein Zufall: Máxima ist eine Meisterin der Fashion-Diplomatie. Rot ist eine Farbe der amerikanischen Flagge, außerdem peppte sie ihre Reisegarderobe mit Accessoires amerikanischer Label auf. Hingucker: Mehrmals trug Máxima Pillbox-Hüte - eine modische Hommage an Ex-First-Lady Jackie Kennedy. Ein perfekter All-American-Look.