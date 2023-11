Bildrechte: Getty Images

Grimaldi-Dynastie Grace Kellys Enkel planen Drama über monegassische Fürstenfamilie

13. November 2023, 18:37 Uhr

Adel zieht: Serien wie "The Crown", "Reign", "Die Tudors" oder "The Royals" fesseln Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Nun steht das nächste royale Megaprojekt in den Startlöchern - dieses Mal soll die monegassische Grimaldi-Dynastie im Fokus stehen. Überraschung: Die Fäden zieht ausgerechnet die Fürstenfamilie selbst.