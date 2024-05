Prinzessin Alexia ist zwar "nur" die Zweitgeborene, trotzdem richtet sich in den Niederlanden das Spotlight immer mehr auf sie. Leider nicht nur positiv.



Boybands widmen Alexia ganze Liebeslieder.



Fashion-Influencer und Modemagazine feiern ihre Looks.



Gen Z lobt Alexias ungekünstelte Art.



Doch in der niederländischen Presse steht die Prinzessin in der Kritik. Warum?

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP POOL/AP

Blaublütiges It-Girl oder royaler Buhmann?

Vor kurzem war Prinzessin Alexia noch Everbody's Darling. Doch seit dem "Koningsdag" am 27. April sorgt ihr angeblich arrogantes und hochnäsiges Verhalten für Diskussion.



Rückblick: Die gesamte Königsfamilie kam in der niederländischen Gemeinde Emmen zusammen, um den "Koningsdag", Willem-Alexanders Geburtstag, zu feiern. Jubel in Oranje.



Máxima, Willem-Alexander und ihre drei Töchter posierten für Selfies, plauderten volksnah mit den anwesenden Royal-Fans und gaben fleißig Interviews.

Bildrechte: IMAGO / PPE

Schlimm oder ganz normal? Alexia und ihre nicht vorhandenen Zukunftspläne

Thronfolgerin Amalia sprach mit den anwesenden Journalisten erstmals offiziell über ihre Flucht nach Madrid. Alexia hingegen plauderte über ihr Sabbatjahr nach dem Abitur - zugegeben: ein krasser Kontrast zum Schicksal ihrer Schwester.

Ich bin sehr glücklich, dass ich viel reisen, andere Kulturen kennenlernen und ein Jahr lang verschiedene Dinge tun kann. Ein bisschen arbeiten, ein bisschen reisen. Prinzessin Alexia NOS

Die eine reist, die andere flüchtet. Die eine leidet, die andere genießt das Leben - so das schnelle Urteil in Presse und Social Media. Das Tüpfelchen auf dem i ist für viele allerdings Alexias kesse Antwort auf die Frage, wie die Zukunft so für sie aussehen soll. Ihr nüchterner Kommentar: "Ich gebe euch Bescheid, wenn ich es weiß."

Verkannt? Wie ist Alexia wirklich?

Zwei Lager: Die belgische Zeitung "Het Laatste Nieuws" titelt: "Schlechtes Schauspiel: Prinzessin Alexia wird wegen desinteressierter Haltung am Königstag kritisiert." In Artikeln, auf X und Instagram wird Alexia laut Dana Press als hochnäsig, arrogant und faul abgestempelt - aber es gibt auch User, die Alexias Antwort lustig und schlagfertig finden.



Auch in der niederländischen TV-Show "Shownieuws" wurde Alexias Verhalten kontrovers diskutiert. Während die Moderatoren Manuel Venderbos und Bart Ettekoven Alexias knappe Antworten unfreundlich und unangebracht fanden, nahm Royal-Expertin Sandra Schuurhof die erst 18-jährige Alexia in Schutz. "Man merkte, dass sie nicht viel sagen wollte."



Sandra Schuurhof war in Emmen live vor Ort dabei und konnte sich somit aus nächster Nähe ein Bild von der Prinzessin machen. Sie führt Alexias Verhalten auf ihr Alter und ihre Unsicherheit zurück: "Man sah oft, wie sie Máxima anschaute und nach etwas Hilfe suchte."

Bildrechte: picture alliance / Dutch Photo Press | Patrick van Katwijk

Spare 2.0: Wiederholt sich die Geschichte der royalen "Reserven"?