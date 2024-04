So wie du gehst, kann ich nicht widerstehen. Du hast blaues Blut und ich nicht, ich bin normal, also siehst du mich nicht.

Beim Anblick von Prinzessin Alexia schlagen die fünf Jungs von "Aantal Jongens" ganz romantische Töne an. Im Interview mit "RTV Noord" erklärt die Band, wie es zum royalen Lovesong kam: Den Musikern kam das Gerücht zu Ohren, dass Alexia vielleicht bald in Groningen studieren wird - die Heimatstadt von "Aantal Jongens". Mit etwas Glück können sie ihre Angebetete also bald ganz aus der Nähe bewundern.



Ihr Song soll die Prinzessin endgültig überzeugen. "Alexia, komm und studiere in Groningen", so die fünfköpfige Band. "Groningen ist eine wunderschöne Stadt", fügt Sänger Daan Zalm hinzu. Und eine junge obendrein: Fast 50.000 Studenten leben in der niederländischen Großstadt im Süden des Landes.