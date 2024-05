Für die musikalische Begleitung sorgte wie immer die Armee-Kapelle.



Ein echter Hingucker war der hellblaue Mantel, den die schwedische Thronfolgerin an diesen besonderen Feiertag trug, ebenso fröhlich strahlte ihr Nagellack in leuchtendem Rot.



Doch am meisten strahlte sicherlich Prinzessin Estelle, dicht gefolgt vom Rest der Familie, denn: An diesem Termin hatten offenbar alle Spaß - sogar der immer mal mit grimmigem Gesichtsausdruck fotografierte Oscar lächelte. Zudem flüsterten die Eltern gut gelaunt mit ihren Kindern - worum es da wohl ging? Wenn Pflichttermine doch immer so viel Spaß machen würden...!

07.03.2024 | Prinzessin mit Mission: Kommt jetzt der Auslandseinsatz für Leonor?

Seit August vergangenen Jahres absolviert Leonor von Spanien ihre dreijährige Militärausbildung. Ein Leben zwischen Drill, Pflicht, Uniform und Krone. Wer bisher allerdings dachte, dass die Armee für die Kronprinzessin nur reine Formsache ist, wird spätestens jetzt eines Besseren belehrt. Wie die spanische Zeitung "Monarquía Confidencial" aus Palastkreisen erfahren haben will, ziehen Hof und Verteidigungsministerium in Erwägung, Leonor gegen Ende ihrer Ausbildung ins Ausland zu schicken.

Eine Prinzessin an der Front - ist das denkbar? "Wir müssen alle Möglichkeiten prüfen und alles, was mit dem Thema Sicherheit zu tun hat, sorgfältig untersuchen", so die anonyme Quelle.



Denkbar wäre ein mehrmonatiger Einsatz auf einem Marineschiff oder eine Mission unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen - beispielsweise im Libanon. Eine endgültige Entscheidung über Leonors Zukunft sei allerdings noch nicht gefallen.

04.03.2024 | Prinz William: Bierzapfen in Ryan Reynolds Stammkneipe

Royaler Pub-Besuch: Trotz aktuell schwerer Zeiten darf das Leben nicht zu kurz kommen. Prinz William sei also der ein oder andere schöne Pflicht-Termin gegönnt.



Aktuell auf der königlichen Agenda: Ein Besuch im Stammlokal von Hollywoodstar Ryan Reynolds im walisischen Städtchen Wrexham.



Ryan Reynolds? Wales? Pub? Für alle, die jetzt Fragen haben, eine kurze Erklärung: Der Schauspieler ist Eigentümer des walisischen Fußballvereins AFC Wrexham und deswegen oft in der Stadt. Seine Freizeit verbringt er dann am liebsten in der Kneipe "The Turf", die praktischerweise direkt neben AFC Wrexham liegt. Hier wurde Ryan Reynolds schon beim Feierabendbier-Schlürfen mit Paul Rudd oder Will Ferrell gesichtet.

William nutzte die Gunst der Stunde und zapfte auch sich ein Bier, oder zwei...oder drei. Laut britischer Medien probierte sich der Thronfolger durch verschiedene Sorten - und hatte dabei sichtlich Spaß, wie Fotos zweigen.

Und es wurde noch besser: Nach der Pub-Session drehte William eine Runde durch das benachbarte Fußball-Stadion. Dort gab es zur Feier des Tages ein kleines Präsent - ein personalisiertes Trikot mit Williams Namen.

02.03.2024 | König Harald V. in Malaysia operiert!

König Harald von Norwegen (87) ist in Malaysia ein vorübergehender Herzschrittmacher eingesetzt worden. Grund sei die niedrige Herzfrequenz des Monarchen gewesen, teilte der Palast in Oslo mit. "Die Operation war erfolgreich."



Dem König gehe es gut, aber er benötige noch Ruhe. Die Operation werde die Heimreise, die vermutlich innerhalb der kommenden Tage stattfinden werde, sicherer machen, sagte Haralds Anästhesist.

28.02.2024 | König Harald telefoniert aus Krankenhaus mit Kronprinz Haakon

Vorsichtige Hoffnung: König Harald V. liegt nach Auskunft seines Sohnes, Kronprinz Haakon, zwar weiterhin in Malaysia in einem Krankenhaus. Doch bei einem Telefonat habe sein Vater in etwas besserer Verfassung gewirkt und sei in guter Stimmung gewesen, sagte Haakon am Mittwoch in Norwegen.



Das Königshaus teilte entsprechend mit, dass der König auf dem Weg der Besserung von seiner Infektion sei. Haralds Leibarzt sei in Malaysia im Krankenhaus eingetroffen und habe einen ähnlichen Eindruck vom Zustand des Königs.



Harald bleibe nun vermutlich noch für einige Tage im Krankenhaus, um sich zu erholen. Wann er wieder nach Hause zurückkehren könne, sei noch ungewiss, sagte Haakon.

27.02.2024 | Wieder keine guten Nachrichten von König Harald

Es steht nicht gut um die Gesundheit des norwegischen Königs: Harald V. ist während seines Urlaubs in Malaysia erkrankt und musste dort in ein Krankenhaus eingeliefert werden.



Das teilte der Hof am Dienstagnachmittag (27. Februar) mit:

Seine Majestät der König ist während seines Urlaubs in Malaysia erkrankt und liegt dort mit einer Infektion im Krankenhaus. Der König wird sowohl vom malaysischen als auch vom norwegischen medizinischen Personal gut betreut.

Der König wird noch bis zum 6. März von seinem Sohn Haakon vertreten. Er nimmt laut Königshaus-Kalender als Kronprinzregent in der Zeit die Termine für das Königshaus wahr.



König Harald ist mit seinen 87 Jahren der älteste Monarch Europas. Er hat seit geraumer Zeit immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Zuletzt plagte ihn im Winter eine Atemwegsinfektion.

23.02.2024 | Neue Fotos zum Ehrentag: Prinzessin Estelle feiert 12. Geburtstag

Wie schnell die Zeit doch vergeht! Zuckersüß und im schwedischen Winterwunderland sieht man Prinzessin Estelle und ihren Bruder Oscar. Der Anlass: Die Tochter von Kronprinzessin Victoria von Schweden feiert ihren 12. Geburtstag!

Das besondere an den Bildern: Mama Victoria hat die Fotos ihrer beiden Kinder selbst aufgenommen. Wie das Königshaus bekannt gibt, feiert Estelle ihren Geburtstag am 23. Februar ganz privat mit ihrer Familie.



Auf der Instagramseite des Palastes zeigen die Royals außerdem in einem Video, wie die ganze Familie auf Skiern unterwegs ist. Sogar Familienhund Rio kann dem Winterwunderland etwas abgewinnen und tollt mit den Kindern im Schnee herum.

21.02.2024 | Prinz William: Ein Orden für Emilia Clarke

Game of Thrones mal anders...



Bei diesem Termin sprang Prinz William sicher gern für seinen erkrankten Vater ein: Auf Schloss Windsor verlieh der Thronfolger mehrere Auszeichnungen. Soweit, so bekannt und nichts Ungewöhnliches. Doch unter den Ordenträgern tummelte sich ein echter Hollywoodstar - made in Great Britain, versteht sich.



Mutter der Drachen meets künftigen König von Großbritannien - was für eine Kombi. So geschehen am Mittwoch im Süden Englands. Prinz William verlieh "Game of Thrones"-Schauspielerin Emilia Clarke und ihrer Mutter den Orden "Commander of the Order of the British Empire".

Die Auszeichnung erhielt Emilia Clarke allerdings nicht für ihre schauspielerische Leistung. Die 37-Jährige und ihre Mutter Jennifer sind Mitbegründer der Stiftung "SameYou", die sich für Menschen mit Gehirnverletzungen einsetzt. Emilia Clarke erlitt mit Mitte 20 selbst zwei Aneurysmen.

19.02.2024 | Prinz Daniel: Familienausflug in Eiseskälte

Der ehemalige Fitnesstrainer Prinz Daniel ist seit jeher bekennender Sportfan. Da muss auch die Familie mitziehen - ein Glück, dass er seine Leidenschaft an den Nachwuchs weitergeben konnte.



Prinz Daniel wurde jetzt mit seinen Kids Estelle und Oscar beim Eishockeyspiel zwischen AIK Ishockey und Djurgårdens in Stockholm gesichtet - er ganz stilecht mit Fanschal. Estelle und Oscar fiebern aufgeregt auf der Tribüne mit. Ein ganz normales Vater-Tochter-Sohn-Gespann.

Übrigens: In seiner Freizeit wagt sich Daniel auch selbst gern aufs Eis. Zu seinen Lieblingssportarten zählen Basketball, Motocross, Fußball, Ski und Eishockey.

Tea Time bei Camilla - mit unkonventioneller Besteckwahl

Königin kann sie!



Den Kopf nach der Krebsdiagnose ihres Mannes hängen lassen? Kommt für Camilla nicht infrage - das Krönchen könnte ja fallen. Stattdessen nimmt sie ihre royale Pflicht ernster denn je und absolviert ihre Termine tapfer weiter - nur eben im Alleingang.



Zum 100. Jubiläum der "Poppy Factory" durfte Ehrengast Camilla die Geburtstagstorte anschneiden - stilecht mit einem Schwert.



Die "Poppy Factory" ist eine Organisation, die Veteranen hilft, wieder ins Arbeitsleben einzusteigen.

Fotos, die bei echten Royal-Fans Erinnerungen wachrufen: Denn warum ein Messer nehmen, wenn ein Schwert zur Hand ist? Schon ihre Schwiegermutter, Queen Elizabeth, griff lieber zu härteren Waffen.

15.02.2024 | Königin Margrethe dankt Kindern für selbst gebastelte Geschenke

Wie süß! Kinder haben für sie gemalt, gebacken, geschrieben und gezeichnet - dafür bedankt sich die dänische Königin Margrethe II. nun auf Instagram. Einen Monat nach ihrem Rücktritt zeigt das dänische Königshaus die liebevollen Nachrichten und Zeichnungen, die Kinder der dänischen Monarchin zukommen ließen, auf seinem Account.

