Königin statt König: Weil Frederik bis zum 25. April auf Staatsbesuch in Japan ist, wird er im Vatikan von seiner Frau, Königin Mary vertreten, wie der Palast am Mittwochabend mitteilte. "Am Samstag, den 26. April 2025, wird Ihre Majestät, die Königin, an der Totenmesse für Seine Heiligkeit Papst Franziskus auf dem Petersplatz in der Vatikanstadt teilnehmen."



Vielleicht kann sie sich ja mit Prinz William zusammentun, der auch solo unterwegs sein wird.