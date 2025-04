Den Hochzeitstag in Italien verbringen? Fantastisch! Am Hochzeitstag arbeiten? Eher nicht so. Für König Charles und Ehefrau Camilla war ihr 20. Ehejubiläum eine ziemlich gute Mischung von allem, inklusive einem (fast) Candlelight-Dinner und einer Überraschung!

Dass das britische Königspaar seinen Hochzeitstag am 9. April in Italien verbringt, war lange geplant. Und dass die Tage keine reine Urlaubsreise sein würden, ebenfalls: Termine in Rom und Ravenna standen an, Treffen mit Politikern, eine wichtige Ansprache und ein Gedenkstättenbesuch.



Schon vorab gestrichen allerdings wurde ausgerechnet der Termin, auf den sich das Paar am meisten gefreut hatte: ein Treffen mit Papst Franziskus (88).



Doch zum 20. Hochzeitstag darf man ruhig mal ein kleines Wunder erwarten: Ganz kurzfristig wurde die private Audienz dann doch möglich und übertraf sogar die Erwartungen:



"Tief berührt" waren Charles und Camilla nach dieser Begegnung. Es sei ein besonderer Moment gewesen. Die beiden hätten sich geehrt gefühlt, dem gesundheitlich angeschlagenem Papst persönlich ihre besten Wünsche überbringen zu können, schrieb der Palast dazu. Rund 20 Minuten hatte der Papst Zeit für das Paar, zeigte sich sogar erstmals ohne Sauerstoffkanülen.