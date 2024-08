Eigentlich hätte Marius Borg Høiby der Polizei am Donnerstag (22.08.) Rede und Antwort stehen sollen. Doch seine Vernehmung wurde verschoben. Dabei hatte er nach dem Vorfall in der Nacht zum 04.08. öffentlich erklärt, dass er für seine "Taten zur Rechenschaft gezogen werden" will.



Der Grund für den geplatzten Termin lag allerdings nicht bei ihm - sondern bei seinem Verteidiger. Der konnte bei der geplanten Befragung nicht anwesend sein, wie Polizeiinspektorin Henriette Taxt Røstadl im Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender NRK erklärte. Das Verhör soll nun nächste Woche stattfinden.