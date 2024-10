Irgendwie findet Harry immer wieder seinen Weg zurück nach Hause: Der Prinz verbringt in diesem Jahr verdächtig viel Zeit im Flugzeug, um zwischen seiner Heimat England und seinem neuen Zuhause Montecito hin und her zu pendeln.



Dieses Mal ist es eine Rückkehr für den guten Zweck – also ganz im Sinne der wohltätigen Ambitionen von ihm und Gattin Meghan. Nur, dass sie seit zwei Jahren keinen Fuß mehr nach England gesetzt hat.