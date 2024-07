Kennengelernt haben sich Mette-Marit und Haakon 1999 bei einem Musikfestival. Auf Anhieb soll es zwischen den beiden gefunkt haben. Mette-Marit, die damals 25 Jahre alt war und schon einen Sohn, Marius, aus einer früheren Beziehung hatte, kam damals beim norwegischen Volk nicht ganz so gut an, wie bei Haakon. Das lag vor allem an ihrer Studienzeit, in der sie viel gefeiert haben soll, auch von Alkoholexzessen und Drogen war die Rede.



Für Haakon spielte all das keine Rolle. Er verliebte sich in sie und hielt nur sechs Monate nach dem ersten Treffen um ihre Hand an.