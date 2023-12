Die Schweden feiern dieses Jahr ein historisches Event: König Carl Gustafs 50. Thronjubiläum - kein schwedischer Monarch saß bislang länger auf dem Thron.



Dem schwedischen Volk ist Carl Gustaf XVI. über das vergangene halbe Jahrhundert ans Herz gewachsen. Dabei hatte es der König nicht immer leicht, wie ein Blick auf sein bewegtes Leben zeigt.

Halbwaise und blutjunger Regent

Als Carl Gustaf 1946 das Licht der Welt erblickte, regierte sein Urgroßvater Gustav V. Der kleine Prinz stand an dritter Stelle der Thronfolge - doch das änderte sich schnell.



Als Carl Gustaf gerade einmal neun Monate alt war, kam sein Vater Gustav Adolf bei einem Flugzeugunglück ums Leben. Drei Jahre später starb sein Urgroßvater. Carl Gustaf sah sich also mit knapp vier Jahren in der Rolle des Thronfolgers wieder. Eine schwere Last für ein Kleinkind.

Bildrechte: dpa

Carl Gustaf musste ohne Vater aufwachsen, sich allein in der royalen Welt zurechtfinden. Als sein Opa 1973 starb, erbte Carl Gustaf im Alter von 27 Jahren den Thron. Er wurde mehr oder weniger unvorbereitet ins Königsamt geworfen - ausgerechnet in einer Zeit, in der Schwedens Monarchie in einer tiefen Krise steckte.

Bildrechte: dpa

Krisenkönig mit Mitte 20

Durch eine Verfassungsreform verlor der König fast alle politischen Mitbestimmungsrechte - Carl Gustaf wurde also ein Monarch ohne Macht. Stimmen wurden laut, dass Schweden keinen König mehr brauche.



Noch dazu war der junge Carl Gustaf vielen Menschen ein Dorn im Auge: Der Jungkönig war aufgrund seiner Liebe zu schnellen Autos und schönen Frauen als Playboy verschrien. Auch Carl Gustaf selbst rang mit seiner Position. Er war unverheiratet, wirkte unbeholfen und nicht gerade glücklich in seiner neuen Rolle.



Doch trotz aller Widerstände avancierte er zum geschätzten Staatsoberhaupt - und das hat er vor allem einer Frau zu verdanken, die 1972 in sein Leben trat.

Carl Gustaf und Silvia

Ein Jahr vor seiner Thronbesteigung besuchte Carl Gustaf die Olympischen Spiele in München - eine schicksalhafte Reise. Dort traf er auf eine Frau, die mit ihrem Charme nicht nur den schwedischen König, sondern bald auch das schwedische Volk begeisterte: die aus Heidelberg stammende Silvia Sommerlath, die durch die Hochzeit im Jahr 1976 zu Königin Silvia wurde.

Bildrechte: dpa

Dank Silvia und der drei gemeinsamen Kinder, Victoria, Carl Philip und Madeleine, wurde der schwedische Hof zu einer Familienmonarchie.



Plötzlich flogen der königlichen Familie die Sympathien nur so zu. Bis heute ist das Königshaus viel beliebter als in den 1970er-Jahren - und das trotz eines großen Sex-Skandals, der den Palast und ganz Schweden erschütterte.

Bildrechte: dpa

König Carl Gustaf: Der moderne Monarch?

1973 wählte Carl Gustaf bei der Thronbesteigung den Leitspruch: "Für Schweden - Mit der Zeit" - und diesem Motto ist er treu geblieben. So änderte er am 1. Januar 1980 das Thronfolgegesetz zugunsten seiner ältesten Tochter Victoria. Zuvor folgten stets männliche Nachkommen dem König auf den Thron.



Bis heute geht Carl Gustaf mit der Zeit. Er wahrt Traditionen, verleiht dem Hof aber auch Modernität. 2019 entschied er, die Monarchie zu verschlanken und die Kinder von Carl Philip und Madeleine von ihren royalen Pflichten zu befreien.



Auch Thronfolgerin Kronprinzessin Victoria scheint den Spagat zwischen Tradition und Moderne spielend zu meistern. Eine Gabe, die sie sicher von ihrem Papa geerbt hat.