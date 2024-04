Die unbekannte Frau hat Haakon während seines Studiums an der "University of California" in Berkeley kennengelernt. Der Royal lebte von 1996 bis 1999 in den USA - von den Einheimischen nahezu unerkannt. Seine Kommilitonen kannten nicht einmal seinen richtigen Namen. Ihnen stellte er sich als Magnus vor.

Als ich in Berkeley war, habe ich zuallererst eine Zeitung gekauft und habe mich ganz allein in ein Café gesetzt. Dort bestellte ich einen Kaffee und las die Zeitung, ohne dass ich beobachtet wurde. Das war ein tolles Gefühl. Gleichzeitig fühlte es sich aber auch sehr seltsam an. So etwas hatte ich noch nie gemacht. Ich war ein Niemand – oder ich war genau wie alle anderen.

Kontrastprogramm zu seinem Alltag in der Heimat: In Norwegen blieb kein Schritt unbemerkt. Seine erste offizielle Beziehung zu dem Model Cathrine Knudsen beherrschte in den 90er-Jahren die Klatschspalten - ähnlich wie Jahre später seine Liebe zu Mette-Marit.



Fun Fact: Cathrine Knudsen liebte nicht nur selbst einen Royal, sie bewies auch Kuppel-Geschick in den höchsten Kreisen. Sie stellte ihre beste Model-Freundin Eva Sannum niemandem Geringeres als Kronprinz Felipe vor - der sich glatt in die schöne Norwegerin verliebte. Natürlich vor seiner Zeit mit Letizia.