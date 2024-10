Königin Mary und König Frederik von Dänemark waren in Deutschland - und eroberten mit ihrer guten Laune und ihrer Frische die Herzen im Sturm.



Am Dienstag (22.10.), dem zweiten Tag ihres Besuchs, ging es für die beiden Royals hoch in den Norden: In Schleswig-Holstein besuchten Mary und Frederik dort die dänische Minderheit.



Der nördliche Teil Schleswig-Holsteins - genannt Südschleswig - gehörte bis 1864 zu Dänemark. Ein Teil der Menschen zwischen Flensburg und Rendsburg hält weiterhin an der dänischen Sprache und Kultur fest. Klar, dass diese sich besonders über die Stippvisite des Königspaares freuten.