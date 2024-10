König Frederik X. und Königin Mary, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel sowie Norwegens Kronprinz Haakon und Mette-Marit - alle zusammen und dann auch noch in Berlin? So viele königliche Vertreter sieht man selten gleichzeitig: Diesmal war der Anlass keine royale Hochzeit - sie feierten gemeinsam mit Deutschland das Jubiläum der Nordischen Botschaften.

Die weltweit einmalige Zusammenarbeit - die fünf Botschaften teilen sich ein gemeinsames Areal, auf dem jedes Land seine eigene Botschaft hat - sei vorbildlich, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede anlässlich des Jubiläums. Am Vormittag hatte er Frederik und Mary mit militärischen Ehren empfangen.



In den Botschaften teile man nicht nur die "fika", sagte Steinmeier - so wird die Kaffeepause auf Schwedisch genannt - sondern das gemeinsame Arbeiten sei "innovativ und offen":