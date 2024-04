Seine Gesundheit macht König Harald immer wieder Probleme. In den vergangenen Jahren häuften sich seine Krankenhausaufenthalte. Zuletzt musste dem norwegischen Monarchen ein Herzschrittmacher eingesetzt werden. Harald ist zwar mittlerweile wieder zurück auf dem royalen Parkett, will seine offiziellen Aufgaben und Termine nun jedoch deutlich reduzieren.



In diesen kritischen Zeiten ist auf seinen Sohn Haakon Verlass. Als Thronfolger springt er ein, wo er kann. Künftig wird er immer öfter in die Rolle des Prinzregenten schlüpfen.