Im vergangenen Jahr standen William und Kate vor ihrer bislang wohl härtesten Prüfung: Ihr Hochzeitstag wurde von Kates Krebserkrankung überschattet. Der Schwur "in guten wie in schlechten Zeiten" galt somit mehr denn je. Mittlerweile befindet sich Kate in Remission, kämpft sich Schritt für Schritt in den royalen Alltag zurück.



Ein Blick auf Kate und Williams Liebeshistorie zeigt: Die beiden meisterten schon so einige Hürden. Doch wie es in Märchen so üblich ist, wartete stets ein Happy End auf die beiden.



Die Stationen ihrer Liebe:

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Media | Matt Porteous/Kensington Palace

Friends to Lovers: Prinz liebt bürgerliches Mädchen

Es klingt wie der Beginn einer romantischen Komödie oder zumindest wie der wahr gewordene Mädchentraum: Ein junger Prinz trifft an der Uni auf ein bürgerliches Mädchen und verliebt sich in sie.



Doch so reibungslos lief es zwischen William und Kate nicht (ganz) ab - zumindest sprang der Funke nicht sofort über.

Bildrechte: picture alliance / dpa | The Middleton Family / Handout

Zu Beginn sollen William und Kate "nur" Freunde gewesen sein, wohnten im schottischen St. Andrews ab 2002 sogar in einer WG zusammen.



Doch irgendwann wurde aus Freundschaft Liebe. Schlüsselmoment soll eine sagenumwobene Uni-Modenschau gewesen sein. Prinzessin Kate - damals noch Middleton - flanierte im mittlerweile legendären "Naked-Dress" über den Catwalk - und zog Williams Blicke auf sich.



Dem Prinzen ging wohl ein Licht auf: Kate ist mehr als nur irgendeine Freundin. Ein Kommilitone erinnert sich an Williams knappen Kommentar: "Wow, Kate is hot!"

Bildrechte: picture alliance / dpa | Andy Rain

Mama Carole Middleton: Royale Kupplerin?

Raffinierter Plan oder Schicksal?



Kates Mama Carole Middleton wird seit jeher nachgesagt, dass sie dem Glück ihrer Tochter etwas auf die Sprünge geholfen haben soll.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Frank May

Adels-Expertin Tina Brown enthüllte in ihrem Buch "Palace Papers", dass Kate sich William "systematisch geangelt" haben soll - ihre ambitionierte Mama soll ihre Hände im Spiel gehabt haben. Eine Idee, die auch die berühmte Netflix-Serie "The Crown" aufnimmt.



So soll Carole Middleton die einzelnen Stationen ihrer ältesten Tochter akribisch geplant haben. Kates Studium in St. Andrews soll kein Zufall gewesen sein.

Wills gets a Girl

Geplant oder nicht - fest steht: Gefühle lassen sich nicht erzwingen. Ende 2002 wurde aus William und Kate ein Paar, Amors Pfeil hatte getroffen. Ihre Beziehung hielten beide aber zunächst unter Verschluss, bis ihnen im März 2004 Paparazzi während eines gemeinsamen Ski-Trips in der Schweiz auf die Schliche kamen. Die Yellow Press titelte: "Wills gets a Girl".

Bildrechte: picture-alliance / dpa | John_Stillwell

Eine Liebe auf dem Präsentierteller: Von da an führten William und Kate eine Beziehung in der Öffentlichkeit. Noch im selben Jahr wurde der Druck auf die beiden offenbar zu groß - William und Kate trennten sich, allerdings nur für kurze Zeit: 2005 fanden die beiden wieder zueinander und feierten zusammen ihren Uni-Abschluss.

Bildrechte: picture alliance / dpa | The Middleton Family / Handout

Turbulente Jahre: Zweite Trennung, Party-Ära und "Waity Katie"

So romantisch William und Kates Liebesgeschichte auch scheint - frei von Höhen und Tiefen war die Beziehung des heutigen Thronfolgerpaars nicht. William und Kate führten eine royale On-Off-Beziehung.



Was viele vergessen haben: 2007 gab William seiner Kate einen Korb - angeblich am Telefon. Nicht gerade die feine royale Art.



Robert Lacey will wissen, weshalb William plötzlich kalte Füße bekam: In seinem Buch "Battle of Brothers: William and Harry - The Inside Story of a Family in Tumult" schreibt der britische Historiker, dass William fürchtete, zwar die richtige Partnerin gefunden zu haben, aber zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Blöd nur, dass die britische Presse Kate bereits als "die nächste Prinzessin des Volkes" feierte.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Johnny Green

Ausgerechnet in dieser schweren Zeit gewann Kate an Respekt und Ansehen im Volk: Statt getroffen und verletzt zu reagieren oder gar vor der Presse zu plaudern, rückte Kate ihr noch nicht vorhandenes Krönchen zurecht und machte weiter.



Verkriechen und den Kopf hängen lassen war keine Option: Kate ging feiern, schloss sich einem Frauen-Ruder-Team an und bastelte an ihrer Karriere. Das imponierte den Briten - und anscheinend auch William.

Bildrechte: IMAGO / MediaPunch